A pedido da Caixa, Santos encerra patrocínio com empresa de seguros

O Santos não é mais parceiro da Thinkseg. A pedido da Caixa Econômica Federal, o Peixe rescindiu o contrato com a empresa de seguros, que estampava as costas do uniforme. O vínculo iria até o fim do Campeonato Paulista de 2018.

Segundo a Caixa, a Thinkseg é vista como uma concorrente. Por conta disso, o banco, que é o patrocinador master do clube, solicitou a retirada da starup do uniforme. O alvinegro acatou a solicitação, tanto que o Santos já não tinha mais a estampa no clássico contra o São Paulo, no último domingo.

“Nós da Thinkseg agradecemos a todos torcedores do Santos FC pelo carinho e confiança que depositaram na gente! Todas as nossas ações foram pensadas com a única intenção de favorecer os torcedores do clube! Boa sorte hoje e sempre, Santos FC”, escreveu a empresa em seu Facebook.

Agora, o Peixe busca um novo patrocinador para as costa das camisa. O alvinegro, inclusive, explicou o caso com a Thunkseg por meio de uma nota.

“O Santos FC confirma a interrupção da parceria tendo em vista que, durante a vigência do contrato com o Clube a empresa promoveu uma alteração da sua razão social, incluindo item que divergia com o compromisso de exclusividade mantido com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, patrocinadora master do Clube”.