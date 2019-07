Paulo Autuori terá salário similar ao de Ricardo Gomes no Santos

Novo diretor de futebol do Santos, Paulo Autuori receberá salário similar ao de Ricardo Gomes, executivo de futebol do Peixe por dois meses em 2018.

Autuori ganhará um pouco menos do que o colega de profissão – cerca de R$ 150 mil. O valor foi considerado “aceitável” pela diretoria do Alvinegro por se tratar de uma opção de renome no mercado.

Paulo Autuori assinou contrato até dezembro de 2020 e será responsável por comandar o departamento de futebol profissional, base e feminino. O novo homem-forte do futebol do Peixe será “chefe dos chefes” Gabriel Andreata, Marco Maturana e Alessandro Rodrigues, respectivamente.

Ricardo Gomes foi demitido do Bordeaux em fevereiro e está livre. Ele pediu para sair do Santos após receber proposta vantajosa financeiramente em setembro do ano passado.

Apresentado oficialmente na última segunda-feira, Autuori iniciará efetivamente o trabalho na manhã desta quarta, quando o Peixe se reapresenta depois de folga na terça. O Alvinegro voltará a campo para enfrentar o Avaí no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

