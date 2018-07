Pai de paraguaio do Dínamo de Kiev fala em acerto verbal com o Santos

O Santos tem um acerto verbal com Derlis González, atacante paraguaio do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ao menos é o que garante o pai do jogador, Pablo González.

“Ele sairá do Dínamo por um empréstimo de um ano. Há um acordo de palavra com o Santos”, disse Pablo, à rádio paraguaia “Cardinal”.

O Peixe não confirma o interesse oficialmente, mas a Gazeta Esportiva apurou que há negociação em andamento e que seria feita em troca de algum jogador do atual elenco santista.

Derlis tem 24 anos, 1,72m de altura e atua como ponta. Revelado pelo Rubio Ñu e com passagens pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel, ele tem contrato até junho de 2020. O paraguaio costuma ser convocado para a seleção de seu país.