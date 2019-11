Oeste tem interesse em Cleber Reis, do Santos, para 2020

O Oeste tem interesse na permanência de Cleber Reis em 2020. O zagueiro de 28 anos está emprestado pelo Santos até 31 de dezembro de 2019.

Cleber disputou 21 jogos na Série B e foi o capitão do Oeste, salvo do rebaixamento na penúltima rodada. A equipe paga quase R$ 50 mil do total do salário do defensor (R$ 250 mil).

“Temos interesse, sim. Depende de quanto o Santos vai pagar (do salário em novo empréstimo) para estudarmos se temos condição de pagar o restante”, disse Cidão, proprietário do time de Barueri, à Gazeta Esportiva.

O Santos ainda não se posicionou ao Oeste sobre Cleber, mas a prioridade da diretoria é vender o zagueiro. O vínculo com o Peixe vale até 30 de janeiro de 2022.

Outros nove atletas estão emprestados pelo Alvinegro e retornariam em janeiro: Vladimir (Avaí), Daniel Guedes (Goiás), Sabino e Rodrigão (Coritiba), Romário (Vila Nova), Yuri (Fluminense), Rafael Longuine (Ponte Preta), Arthur Gomes (Chapecoense) e Felippe Cardoso (Ceará). Fabián Noguera e Copete, do Ponferradina (ESP) e Pachuca (MÉX), estão cedidos até o meio do ano que vem.

