Observação de Sampaoli atrasa empréstimos no Santos

O técnico Jorge Sampaoli quer observar os jogadores do Santos in loco antes de definir quem permanece no elenco para o primeiro semestre de 2019.

Dessa forma, negociações antes encaminhadas estão paralisadas, como a de Jean Mota para o Bahia, Copete no Goiás e Yuri no Fluminense.

Outros jogadores procurados pelo mercado e pendentes da aprovação do novo treinador são Rodrigão (na mira do Guarani e Ponte Preta), Rafael Longuine (procurado por Ponte Preta, Guarani e Sport), Fabián Noguera (desejo do Estudiantes em novo empréstimo) e Vladimir (sondado pela Chapecoense e América-MG). Vanderlei, Dodô, Diego Pituca, Victor Ferraz e Bruno Henrique, com situações indefinidas, estão nos planos de Sampaoli.

Vanderlei foi procurado por Flamengo e São Paulo, Dodô está na mira de Cruzeiro e Flamengo e não deve permanecer no Peixe após o empréstimo da Sampdoria-ITA, Pituca foi procurado por Corinthians e Cruzeiro, Ferraz está na mira do São Paulo e Bruno Henrique é outro no radar de Flamengo e Cruzeiro.

O Alvinegro tenta adiantar o planejamento antes da chegada de Sampaoli, prevista para a reapresentação do elenco no dia 2, mas tem dificuldade. Não há qualquer reforço encaminhado e as novidades devem ficar por conta apenas dos que retornam de empréstimo: Noguera, Cleber, Orinho, Romário, Rafael Longuine, Leandro Donizete, Matheus Oliveira e Rodrigão.