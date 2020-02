Novo técnico do sub-20 foi atleta do Santos: “Sei muito bem o que é ser um Menino da Vila”

O Santos anunciou nesta semana o novo técnico da equipe sub-20: Pablo Fernandez, jovem de 44 anos, substituirá Márcio Zanardi no juvenil.

Pablo foi atleta da base do Peixe no início dos anos 90, é graduado em Educação Física e mestre em Engenharia Biomédica pela Unimes e possui a “Licença A” da CBF Academy. O treinador já trabalhou no Red Bull Brasil, Bahia e foi comandante da seleção paulista em 2017.

“Pode parecer clichê da minha parte, mas eu sei muito bem o que é ser um ‘Menino da Vila’. Quando jovem eu tive o privilégio de jogar no Santos entre os anos de 1993 a 1996, na época eu fazia parte do elenco sub-20. E agora poder retornar ao clube que foi de extrema importância na minha formação como atleta… Não tem como não ficar emocionado”, disse o novo treinador.

“A expectativa é gigantesca, ainda mais pra mim que já tive passagem pelas categorias de base do clube. É algo especial, diferente, de fato me sinto retornando às minhas raízes. Mas além desse sentimento saudosista de até certo ponto familiar, vem o lado profissional. E como treinador do Santos sei o quanto os torcedores do clube prezam pelo DNA ofensivo, um time que joga pra frente, um modelo vistoso de futebol, e é exatamente isso que eu quero dos meus atletas”, completou Pablo.

O time sub-20 se reapresentou nesta semana após as férias. A equipe foi eliminada para a Ponte Preta na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro.

