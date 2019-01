Novo camisa 10 e “um dos melhores da América”, Soteldo não teme pressão no Santos

Yeferson Soteldo foi apresentado como primeiro reforço do Santos na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O meia-atacante vestirá a camisa 10, vaga depois da ida de Gabigol para o Flamengo.

O presidente José Carlos Peres classificou o venezuelano como “um dos melhores da América”. E o novo jogador do Peixe não teme a pressão.

“Agradeço ao presidente pela palavra. É algo que se ganha com respeito e trabalho. Desde pequeno tenho essa responsabilidade, gosto que me ensinem, sempre estou pronto para aprender. É uma responsabilidade, pressão, e vou assumir da melhor maneira. Jogar nesse clube é um privilégio”, disse Soteldo.

Soteldo foi indicado pelo novo técnico Jorge Sampaoli. O meia de 21 anos acredita que o carinho do argentino pelo seu ex-clube, a Universidad de Chile-CHI, fez ele chamar a atenção.

“Não trabalhamos juntos, ele estava na Universidad do Chile, depois foi para outra equipe e quando eu cheguei na LA U, ele não estava. Imagino que ele me viu, estava atento nesse clube e, bom, quando me dizem que ele me pediu, me surpreendi, imagino que pela qualidade e porque eu posso ajudar. É um grande treinador, ganhou muito e espero corresponder”, concluiu.

Soteldo deve estrear pelo Santos na segunda rodada do Campeonato Paulista, contra o São Bento, dia 24, em Sorocaba. Ele não foi inscrito em tempo hábil para a estreia diante da Ferroviária, neste sábado, na Vila Belmiro.

