A noite de Vanderlei: pênalti, defesas difíceis e muita dor no Horto

Falar que Vanderlei é um baita goleiro já virou pleonasmo. Porém, nesta quarta-feira o camisa 1 do Santos viveu uma noite histórica. Vivendo a melhor fase da carreira, ele pegou em pênalti de Fred, fez diversas defesas difíceis e ainda viu o Peixe marcar no final e sair do estádio Independência com a vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, em confronto válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas o goleiro não teve só notícias boas em Belo Horizonte. Aos 30 minutos do segundo tempo, Vanderlei trombou com o companheiro Lucas Veríssimo e sentiu uma pancada na região lombar. O camisa 1 chorou bastante no gramado, mas acabou seguindo no sacrifício, pois o técnico Levir Culpi já havia feito as três substituições no Santos.

Mancando bastante dentro de campo, Vanderlei caiu mais uma vez aos 42 minutos. Após defender um cruzamento rasteiro, o santista acabou levando a pior em choque com Rafael Moura e acabou sentindo o joelho direito. O goleiro chorou novamente, recebeu vários curativos mais continuou dentro de campo e comemorou bastante o triunfo contra o Galo.

Apesar da noite histórica, Vanderlei não quis falar com a imprensa na saída do Independência. Preocupado com as dores, o arqueiro passará por exames nesta quinta-feira para saber se teve alguma lesão grave.

Vale lembrar que o camisa 1 do Peixe foi observado por Taffarel na última terça-feira. O ex-goleiro e preparador da Seleção Brasileira afirmou que o santista está no radar do técnico Tite para os jogos contra Equador e Colômbia, pelas Eliminatórias, nos dias 31 de agosto e 5 de setembro, respectivamente.