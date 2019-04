Negociação entre Santos e Oeste por empréstimo de Cleber não evolui

A negociação entre Santos e Oeste pelo empréstimo de Cleber Reis ainda não evoluiu. O clube do interior paulista aceita pagar apenas R$ 50 mil por mês, cerca de 20% do salário.

Mesmo com o zagueiro fora dos planos e treinando separadamente, o Peixe busca uma melhor solução e voltará a negociar nos próximos dias. Uma das ideias é liberar o empréstimo em troca de uma rescisão facilitada em 2020.

O contrato de Cleber com o Alvinegro vai até 30 de janeiro de 2022. O zagueiro gostaria de permanecer evitava negociar com um clube de menor expressão, mas não está confortável em trabalhar distando elenco, sem ser notado por Jorge Sampaoli.

O defensor deixou de receber em dia no Coritiba e no Paraná. Agora, sem espaço no Santos, vê com bons olhos a ida para o Oeste. O exemplo é Matheus Jesus. O volante reencontrou seu bom futebol no Campeonato Paulista e agora é procurado por clubes como Atlético-MG, Grêmio e Vasco.

Cleber foi contratado em 2016, por R$ 7,3 milhões junto ao Hamburgo-ALE, e tem só 10 partidas pelo Santos, sem marcar gols.