Modesto Roma reaparece e faz campanha por impeachment de Peres no Santos

Ex-presidente do Santos entre 2015 e 2017, Modesto Roma reapareceu em publicação nas suas redes sociais na tarde desta quarta-feira.

Fora do dia a dia do clube e ausente até na votação pelo impeachment no Conselho Deliberativo, Modesto comentou o cenário político do Peixe e fez campanha pela saída de Peres, alegando que sabia que ele era “mentiroso”.

O conselheiro também criticou Orlando Rollo, vice-presidente e quem pode assumir o Santos se os associados optarem pelo impedimento em assembleia geral no próximo sábado, na Vila Belmiro. Veja a nota abaixo.