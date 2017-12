Mesmo sem diretor, Santos encaminha renovação com Oliveira: “Prioridade”

Ricardo Oliveira deve permanecer no Santos em 2018. Mesmo ainda sem definir quem será o novo diretor executivo de futebol, o presidente José Carlos Peres já entrou em contato com o empresário do camisa 9, Augusto Castro, e deixou a renovação contratual encaminhada.

“Nós já trocamos mensagens, ele pediu para esperarmos a definição do diretor executivo e do treinador, mas garantiu que a renovação do Ricardo Oliveira é uma das suas prioridades. Ele (Peres) entende que o Ricardo é um ídolo do clube e reconhece tudo o que já fez pelo Santos”, afirmou o representante de Oliveira ao site Diário do Peixe.

As tratativas para a extensão do vínculo já haviam sido iniciadas pelo atual mandatário Modesto Roma Júnior, mas ficaram ‘travadas’ por causa da eleição presidencial, que aconteceu no último sábado.

Modesto fez a proposta de renovação em maio. O camisa 9 queria um aumento salarial e mais dois anos de vínculo. A diretoria do Peixe, porém, ofereceu o mesmo salário atual e um ano de contrato com opção de renovação automática.

“O Santos contratou recentemente jogadores com idade alta e deu no mínimo dois anos de contrato. Mas entregaram uma proposta dizendo que era o valor que o clube podia pagar e nem abriram conversa. A postura do Peres é mais pró-ativa, isso é um fato”, afirmou o empresário.