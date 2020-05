Mesmo sem acordo com elenco, Santos paga 30% do salário

Mesmo sem acordo com o elenco, o Santos pagou o que havia oferecido na semana passada: 30% dos salários. As transferências bancárias ocorreram nesta terça-feira.

Com o “desconto” no vencimento dos jogadores, o Peixe deixou os salários de quem ganha até seis mil reais em dia, também nesta terça.

Os atletas não aceitaram a redução de mais da metade do salário e as negociações continuam. O Alvinegro diz que essa é a forma de manter quem ganha menos com vencimentos pagos durante a paralisação no futebol por causa da Covid-19.

O Santos pagou o mês de março integralmente e quer redução para abril. A primeira sinalização foi de 30% e o percentual de 70% pegou o elenco de surpresa.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com