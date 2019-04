Mesmo com pedido de Sampaoli pela Vila, Santos mantém “rodízio” com o Pacaembu

O técnico Jorge Sampaoli não esconde a preferência pela Vila Belmiro, mas o Santos não abrirá mão da divisão dos mandos de jogos com o Pacaembu.

Em contato com a Gazeta Esportiva nesta quinta-feira, o presidente José Carlos Peres garantiu o “rodízio” entre os estádios e comemorou a liberação do Pacaembu até a Copa América, informada pelo GloboEsporte.com.

A CBF deu um prazo maior para a readequação da iluminação do estádio paulistano. A exigência é de no mínimo 800 lux, enquanto o atual é de 600. As primeiras nove rodadas do Campeonato Brasileiro poderão ser disputadas lá.

O Peixe pensa em atuar no Pacaembu diante do Vasco, dia 12 de maio, pela quarta rodada. Não há outro jogo em São Paulo marcado para essa data. Contra o Fluminense, dia 2, o palco será a Vila Belmiro.

