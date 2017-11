Mesmo com Fenerbahçe de olho, Santos quer manter Jean Mota em 2018

O Santos não pretende negociar Jean Mota na próxima temporada. Nas últimas semanas, o noticiário turco divulgou que o meia está na mira do Fenerbahçe. Até o momento, porém, nenhuma proposta oficial chegou para o Peixe.

E mesmo que apareça alguma oferta nos próximos dias, o presidente Modesto Roma Júnior não deve facilitar uma possível transferência. Na visão do mandatário, Mota é essencial para o planejamento de 2018.

“Claro que não posso cravar que ele ficará aqui. Se aparecer uma oferta de R$ 50 milhões eu não terei como segurar, né. Mas nós queremos manter o Jean. Não chegou nenhuma proposta por ele e não temos a intenção de vender”, disse Modesto em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva.

Meia de origem, Jean Mota vem se destacando no Santos por ser um bom ‘quebra-galho’, afinal, pode ser utilizado no ataque e até na defesa. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o jogador tem atuado como lateral-esquerdo.

Com a camisa do Peixe, Mota já entrou em campo 68 vezes, marcando três gols. Recentemente, ele renovou seu contrato com o clube até junho de 2022.