Marinho vê vitória ‘diferente’ do Santos no celular e diz: “Soube sofrer”

Desfalque pelo terceiro cartão amarelo, Marinho acompanhou a vitória do Santos sobre a Chapecoense pelo celular. O Peixe venceu por 1 a 0 no último sábado, na Arena Condá, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante analisa a atuação “diferente” do time, mais conservador em relação aos últimos jogos. O Alvinegro não vencia há três partidas.

“Eu vi pelo celular, sozinho. Olha, é muito ruim ficar fora torcendo. Mas graças a Deus deu tudo certo e o time venceu”, disse Marinho, à Gazeta Esportiva.

“O time fez um jogo diferente. Soube jogar, soube sofrer e saiu de campo com a vitória. Isso que é o importante”, completou o atacante.

Depois do sofrimento por ficar fora no sábado, Marinho aproveitou a folga de domingo para prestigiar o “Caioba Soccer Camp”, do comentarista Caio Ribeiro. A oitava edição ocorreu em Mogi das Cruzes, em uma clínica de futebol para crianças de 5 a 13 anos. Ricardinho, Luizão, Denilson, Lugano, Marcos Assunção e Dodô também estiveram presentes.

“As crianças gostam desse meu jeito. Sou assim animado, falo o que vem na cabeça. Gosto de brincar. As entrevistas que eu dou também são engraçadas. Isso faz com que as crianças gostem de mim. Minha conexão com eles é muito forte”, afirmou Marinho.

“Sou um cara que me entrego em campo. Não gosto de perder nenhuma bola. E isso o torcedor identifica logo. E jogar com a camisa do Santos é um orgulho para qualquer jogador”, concluiu.

Marinho será titular do Santos contra o Athletico no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão. Victor Ferraz, suspenso, e Jorge, Soteldo e Derlis González, convocados por Brasil, Venezuela e Paraguai, respectivamente, são desfalques.

Cueva (Peru), Jackson Porozo (Equador) e Bryan Ruiz (Costa Rica) também foram chamados para compromissos na Data FIFA. O trio, porém, não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli.