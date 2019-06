Marinho se reapresenta ao Santos com “conjuntivite leve”

Marinho se reapresentou na tarde desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, com uma “conjuntivite leve”, de acordo com Ricardo Galotti, coordenador do departamento médico do Santos.

Marinho teve a conjuntivite ainda na pausa e já passou por um médico. Ele não deve perder treinamentos durante essa intertemporada no CT Rei Pelé.

O doutor Galotti irá com Marinho em um oftalmologista depois do treinamento para saber se é necessário um cuidado maior. O elenco teve 11 dias de folga e só voltará a campo para enfrentar o Bahia, em 13 de julho, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

