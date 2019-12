Lucescu confirma procura do Santos, mas deixa decisão para 2020

O técnico Mircea Lucescu confirmou nesta terça-feira a procura do Santos para substituir Jorge Sampaoli. O interesse do Peixe foi antecipado pela Gazeta Esportiva.

O romeno, porém, deixa a decisão para 2020, enquanto o Alvinegro quer definição rápida, e inviabiliza a negociação.

“A oferta do Santos é concreta e séria. Ainda não tomei nenhuma decisão, tomarei depois do Ano Novo, porque há outras propostas interessantes”, disse Lucescu, para o Gazeta Sporturilor, jornal da Romênia.

“A oferta do Brasil me honra. Mas está longe de casa. Este é o único impedimento. E a esposa não está muito feliz com essa perspectiva…”, completou o treinador de 74 anos.

Lucescu dirigiu equipes como Internazionale e passou 12 anos no Shakhtar Donetsk, onde aprendeu a falar português com a legião de brasileiros. Seu último trabalho foi na seleção da Turquia.