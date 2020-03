Lucas Veríssimo reclama, mas Santos não tem pressa pela renovação

Lucas Veríssimo cobrou valorização publicamente, mas o Santos diz não ter pressa para renovar o contrato, válido até 30 de junho de 2022.

O Peixe não gostou da entrevista do zagueiro e analisa friamente a situação – a diretoria aceita aumentar o salário, desde que haja contrapartida no tempo contratual e multa rescisória.

Os representantes de Veríssimo, em contrapartida, alegam uma promessa não cumprida do presidente José Carlos Peres. O combinado seria dar um considerável aumento no caso de permanência após a última janela internacional de transferências.

O desgaste aumentou depois da renovação “relâmpago” de Soteldo, com reajuste salarial. O Alvinegro, porém, alega ter havido chance real de perder o atacante para o Atlético-MG ou futebol americano e nega qualquer proposta oficial por Lucas Veríssimo desde 2018 como motivo para não correr com a negociação.

Com situação financeira instável, o Santos vê o aditamento no contrato de Veríssimo como merecido, mas quer chegar a um acordo com calma para não prejudicar ainda mais os cofres. Chateado com a situação, o defensor espera por uma solução rápida.

O Santos possui 80% dos direitos econômicos de Lucas Veríssimo e, em conversas recentes, pediu 10 milhões de euros (R$ 53,6 mi) por sua parte do jogador.

