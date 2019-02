Lucas Veríssimo é reavaliado e fica pelo menos mais um mês fora do Santos

Lucas Veríssimo foi avaliado pelo especialista Moisés Cohen, em São Paulo, na última quinta-feira, e ficará pelo menos mais uma vez fora de ação no Santos por causa de lesão em ligamento do joelho direito.

O zagueiro foi liberado para trabalho físico, com corrida simples em campo, sem bola. Ele será reavaliado em três semanas para saber sobre a evolução.

Veríssimo não atua desde o dia 27 de outubro, em vitória por 3 a 0 diante do Fluminense, na Vila Belmiro. Ele abdicou de parte das férias para acelerar o retorno, mas não conseguiu estar à disposição já no início do Campeonato Paulista.

Lucas Veríssimo é uma das seis opções para a defesa no elenco dirigido pelo técnico Jorge Sampaoli. As demais são Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Felipe Aguilar, Kaique Rocha e Cleber Reis.

