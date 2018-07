Longe de Di Santo, Santos tem promessa do Uruguai como opção

O Santos tem interesse em Joaquin Ardaíz, atacante uruguaio de 19 anos. O jogador, um dos 100 “Golden Boy” – candidatos do jornal italiano Tuttosport ao troféu de melhor sub-21 da temporada -, voltou de empréstimo ao El Tanque Sisley-URU depois de passagem pelo Antuérpia-BEL.

O centroavante é uma promessa da seleção sub-20 do Uruguai. Revelado pelo Danubio, o jovem teve seu nome ligado a grandes clubes antes de ir para a Bélgica, como o Chelsea-ING e o Sporting-POR. Ele foi aprovado por Ricardo Gomes, novo executivo de futebol do Peixe.

Ardaíz não vai ficar no Uruguai e seu contrato está sob suspeita. Ele foi comprado por um agente e a manobra de venda de direitos econômicos para empresários não é permitida. O presidente do El Tanque Sisley, Fredy Varela, foi chamado pela Secretaria Nacional do Esporte para prestar esclarecimentos.

“Um representante o comprou e o cedeu para El Tanque porque os representantes não podem ter ficha técnica de jogadores. Por que El Tanque? Porque gostaram da minha cara…”, disse Varela, ao portal “Montevideo”.

Joaquin Ardaíz fez cinco gols e deu três assistências em 23 jogos na última temporada na Bélgica. Ele é destro e tem 1,83m de altura.

Plano A distante

Prioridade para a camisa 9, o argentino Di Santo, do Schalke 04-ALE, está distante. O jogador de 29 anos deve permanecer na Europa.

“Di Santo não vai para o Santos. Não há forma para ele ir. Ele ficará no Schalke”, disse Gustavo Goñi, empresário do atacante, à Gazeta Esportiva.

Além de Ardaíz, a alternativa é Jonatan Álvez, do Junior Barranquilla-COL. Como não poderia disputar a Libertadores da América, o centroavante não empolga. Ele também é uruguaio, tem 30 anos e fez o gol da eliminação do Peixe na competição continental em 2017, contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, na Vila Belmiro, pelas quartas de final.