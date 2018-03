Lista, observação e criatividade: Jair explica busca do Santos por reforços

Sem grandes recursos financeiros, o Santos procura reforços no mercado. A solução é fugir da mesmice. E para isso, o Peixe conta com o técnico Jair Ventura, observador do Botafogo por alguns anos.

Ao lado de Antonio Macedo, observador técnico, e os demais membros da análise de desempenho, Jair vê jogos, traça alvos e separa uma lista com diferentes preços para que a diretoria inicie as negociações. Em 2018, Dodô, Eduardo Sasha e Gabigol chegaram. O trio parece ter dado certo e tem status de titular no elenco. Romário, contratado no fim da gestão do ex-presidente Modesto Roma, está fora dos planos.

O alvinegro ainda procura por um lateral-direito, um volante, um meia armador e um centroavante. A ideia é ter paciência para dar tacadas certeiras, sem inchar o plantel e gastar à toa.

“A análise funciona bem e eu fui observador técnico por anos. Um exemplo é tentar Daniel Guedes por duas vezes no Botafogo, queria Eduardo Sasha lá também. Eu monitoro o mercado, vejo muitos jogos e temos uma relação de alvos por posição, de diversos valores. Nos adequamos à realidade financeira do clube. Não paramos. Um observador viaja para ver jogos in loco, o Antonio, que veio comigo. Dodô estava fora, ninguém imaginava, negociação boa e carente no mercado. São jogadores que gostamos e quando há oportunidade, trazemos. Estamos no mercado, Santos não fechou as portas e procuramos deixar o elenco mais forte ainda. Jogo se ganha com time. Campeonato, com elenco”, explicou Jair Ventura, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

A prioridade do Santos é um meia, mas há poucas opções disponíveis. As negociações com Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX, e Marquinhos Gabriel, do Corinthians, fracassaram. Ganso, do Sevilla-ESP, não está descartado, mas os valores estão fora da realidade financeira do clube.

E enquanto busca contratações, o Peixe ainda passa por processo de redução no elenco. Matheus Jesus foi liberado para o Gamba Osaka-JAP nessa semana. O zagueiro Cleber Reis, o lateral-esquerdo Romário, o volante Leandro Donizete e o meia Rafael Longuine devem ser negociados em breve.