Líder em estatísticas, Felipe Jonatan agradece a Jesualdo no Santos: “Me cobra muito”

Felipe Jonatan aproveitou o retorno de Jorge ao Monaco (FRA) e a ausência de uma “sombra” no elenco para se tornar intocável no Santos.

O lateral-esquerdo aproveitou a sequência como titular sob o comando de Jesualdo Ferreira e o bom desempenho se reflete nas estatísticas.

Ele é líder de assistências (três) e interceptações (oito) do Peixe no Campeonato Paulista e terceiro maior driblador da competição, atrás apenas de Soteldo e Dudu.

“Fiz muitos treinos durante as minhas férias, pois sabia que em 2020 iria ter mais oportunidades. Devo isso também ao trabalho do Jesualdo, ele me cobra muito, cobra a evolução o tempo todo”, diz Felipe.

“Tenho muita vontade de vencer, e cada dia eu boto isso na minha cabeça, evoluir para ajudar o clube e realizar o meu sonho, dos meus familiares. Agradeço sempre pela oportunidade de estar em um clube grande como o Santos”, concluiu.

Felipe Jonatan aproveitou a paralisação das atividades no Santos em meio ao coronavírus para estar com a família no Ceará. Não há prazo para a continuidade da temporada.

