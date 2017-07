Levir rasga elogios a Bruno Henrique, mas admite não conhecer santistas

Levir Culpi completou exatamente um mês no comando do Santos na última quarta-feira. E para comemorar a data, o técnico viu sua equipe bater o Atlético-MG por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o triunfo, o Peixe alcançou, de forma provisória, a segunda colocação do torneio nacional, com 23 pontos. Porém, apesar do bom momento, o técnico admite que ainda tem dificuldades para saber os nomes de todos os jogadores, afinal, ele ainda não teve uma semana livre para treinar o elenco.

“Ainda é cedo. Tenho dificuldade até para saber nome de jogador. Uma porque sou desligado… Mas estamos trabalhando em cima de vídeo ainda, bola parada. O ambiente é saudável, me sinto confortável. Quando você se sente bem, a probabilidade é de produzir”, disse Levir.

Porém, um jogador em especial não tem saído da memória do treinador. Um dos destaques do Santos na temporada, Bruno Henrique foi novamente muito elogiado pelo técnico após o triunfo sobre o Galo.

“Esse cara (Bruno Henrique) é um jogador diferente. Muito veloz, bom na bola área, trabalha bem com as duas pernas, agudo, agressivo. Isso que queremos. Participa também do sistema defensivo. Pode ser um dos melhores pontas do futebol brasileiro”, concluiu o comandante santista.

Na próxima rodada do torneio nacional, o Peixe encara o Vasco, no estádio Nilton Santos, no domingo, às 16h (de Brasília).