Levir não mexe no Santos contra a Ponte e explica: “Poderíamos perder”

Santos e Ponte Preta empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob forte calor de mais de 30º em Campinas. Mesmo assim, o técnico Levir Culpi optou por não fazer substituições na equipe, nem mesmo quando tinha um jogador a mais em campo, após a expulsão de Fernando Bob aos 39 minutos do segundo tempo.

Sem voz, Levir Culpi respondeu a apenas três perguntas durante a sua entrevista coletiva. E uma delas sobre não ter feito alterações em sua equipe.

“Não mexi porque achei que poderíamos perder. Foi por isso. Fiquei feliz com o desempenho do time, mas chateado com o resultado”, resumiu o técnico no Moisés Lucarelli.

A igualdade em Campinas foi ruim para o Peixe, que chegou aos 48, até manteve-se na segunda colocação, mas viu o Corinthians abrir 10 pontos na liderança. Apesar da distância, Levir ainda acredita na conquista da taça.

“Claro que o campeonato está aberto. Estamos vivo e temos chances ainda. Hoje Santos chegou mais próximo da vitória, mas não matou o jogo. Mas vamos seguir lutando (pelo título)”, finalizou.

Na próxima rodada, a equipe santista encara o Vitória, na segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu.