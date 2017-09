Levir faz mistério e fecha todos os treinos do Santos antes do clássico

O técnico Levir Culpi decidiu fazer um pequeno ‘mistério’ para o duelo do Santos contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes do clássico, o comandante optou por fechar todos os treinos durante a semana.

Após o triunfo sobre o Atlético-PR, no último sábado, na Vila Belmiro, o elenco do Peixe ganhou dois dias de folga e se reapresentou apenas na tarde desta terça. A atividade teve apenas o aquecimento aberto para a imprensa.

Porém, foi possível notar que Renato não veio ao gramado. O volante, que teve edemas na coxa e tornozelo direito e perdeu as duas últimas partidas (contra Barcelona de Guaiaquil e Atlético-PR, respectivamente), é esperado pela comissão técnica para os últimos treinos da semana. Caso volte até a próxima quinta, o camisa 8 deve ser titular no clássico.

A novidade desta terça-feira foi o retorno de Léo Cittadini. O meia está recuperado de dores no ombro e ficará à disposição de Levir contra o Palmeiras.

Em contrapartida, Lucas Lima (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Gustavo Henrique (estiramento no joelho esquerdo) e Victor Ferraz (lombalgia) seguem fora.

Sendo assim, o provável Santos no clássico será: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Renato e Jean Mota (Vecchio); Copete. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.