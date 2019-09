Lateral na base do Santos há sete anos acerta rescisão do contrato

Rhuan, lateral-esquerdo nas categorias de base do Santos desde 2012, acertou a rescisão contratual. O vínculo se encerraria em 31 de outubro deste ano e o Peixe aceitou liberar antes o atleta de 18 anos, fora dos planos para 2020. O jovem deve reforçar o Água Santa.

Rhuan fez alguns treinamentos entre os sparrings de Jorge Sampaoli, mas não tinha espaço no elenco profissional de Jorge e Felipe Jonatan na posição e disputava espaço com Alan Cardoso no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e Lucas Sena no Paulista e Brasileirão Sub-20.

Natural de Diadema, o ala tem convocações para seleções brasileiras de base e esperava permanecer. Ele foi titular do Alvinegro na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

