Lateral explica excesso de bolas levantadas do Santos contra o Corinthians

Uma das principais críticas ao início do trabalho de Jesualdo Ferreira no Santos é a falta de criatividade e excesso de bolas levantas na área pelos laterais. Segundo Pará, o jogo apoiado é um pedido de Jesualdo Ferreira, que ainda vai render frutos ao time.

“O professor gosta que os laterais apoiem e cheguem na linha de fundo. Ele já deixou isso muito claro. As bolas alçadas na área são pelas características do nossos jogadores. Temos dentro da área Sasha e Uribe, que são bons cabeceadores, e pegam a defesa adversária desarrumada”, comentou.

Em especial na derrota do clássico contra o Corinthians, o time do Peixe trocou muitos passes na entrada da área corintiana, mas pouco conseguia criar. A solução encontrada foi as jogadas aéreas. Ao todo, foram mais de dez cruzamentos só na segunda etapa, nenhuma com sucesso.

Apesar da ineficiência, Pará disse que já era esperado o elevado número de “chuveirinhos”.

“Nós treinamos isso. No próprio aquecimento nós fizemos uma cinco ou seis jogadas para eles marcarem os gols. Espero dar continuidade no trabalho e colher os frutos lá na frente”, finalizou.