Lateral com passagem pelo profissional não renova e deixa o Santos

O lateral direito Igor Vinicius teve seu contrato encerrado com o Santos no começo desta semana. Atualmente no time Sub-20, o jogador, que chegou ao clube em 2010, atuou em dois jogos pelo time profissional no ano passado, sob o comando de Dorival Júnior.

Até o último dia do vínculo, o Peixe não definiu os termos da renovação de contrato. No último sábado, inclusive, o lateral participou da derrota por 1 a 0 sobre o Taboão da Serra, pelo Paulista Sub-20, e em seguida despediu-se do elenco santista.

De acordo com o agente do jogador, Mauricio Chiodin, o futuro de Igor Vinicius ainda não está definido. O atleta tem uma proposta de outro clube brasileiro e está em negociação com um time alemão.

Em 2016, Igor atuou em dois jogos do time profissional do Peixe, ambos diante do Santos do Amapá – empate em 1 a 1 e vitória por 3 a 0, pela Copa do Brasil. O lateral direito chegou ao Clube, ainda como volante, em 2010, para a categoria Sub-13.

Dentre as principais conquistas do jogador pelo Peixe, destacam-se o título dos Paulistas Sub-13, em 2010, e Sub-17, em 2014, e da Copa Nike Sub-15 2012. Ele ainda foi vice-campeão do Paulista Sub-17, em 2013, e Brasileiro Sub-16, em 2012, além de terceiro colocado da disputa mundial da Copa Nike Sub-15 2012.