Kaio Jorge sofre torção no tornozelo e deve ser desfalque no clássico

Nesta terça-feira, o Santos venceu o Delfín por 1 a 0 na Vila Belmiro e a principal novidade na escalação do Peixe foi a entrada de Kaio Jorge no time titular. O atacante, no entanto, terminou o primeiro tempo com dores e teve que ser substituído no intervalo.

A assessoria do Alvinegro Praiano informou que Kaio Jorge sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e já está recebendo tratamento. O jogador será reavaliado pelo departamento médico do Peixe para que a gravidade na lesão seja identificada.

A tendência é que Kaio Jorge seja desfalque no clássico com o São Paulo, neste sábado. Além disso, o atacante preocupa para a próxima partida do Santos na Libertadores, que acontece terça-feira da semana que vem, contra o Olímpia, na Vila Belmiro.

Com limitações físicas, Kaio Jorge teve que ser substituído por Yuri Alberto. O atacante que entrou no segundo tempo havia sido titular nas três últimas partidas do Santos, tendo marcado um gol contra o Mirassol, no último final de semana.

Eduardo Sasha também foi substituído durante o jogo contra o Delfín e teve um trauma na lombar identificado. O atacante também será reavaliado, porém preocupa menos do que Kaio Jorge para a sequência de partidas do Peixe.

Vale lembrar que Jesualdo Ferreira ainda não conta com Marinho para o setor ofensivo. O atacante, que se recupera de uma fratura no tornozelo esquerdo, chegou a realizar uma atividade com bola na semana passada, porém não participou do último treinamento do Peixe antes do confronto desta terça-feira.

Com o resultado, o Santos se isolou na liderança do grupo G, com seis pontos somados. Na próxima rodada, a equipe recebe o Olímpia, na Vila Belmiro, na terça-feira que vem, às 21h30. Antes disso, o Peixe visita o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, no sábado, às 19h.