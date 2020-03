Kaio Jorge revela dificuldade para se adaptar a esquema de Jesualdo no Santos

O Santos pôde respirar um pouco após vencer o Defensa y Justicia por 2 a 1 na estreia da Libertadores. Um dos destaques do Peixe na Argentina foi Kaio Jorge, que entrou na segunda etapa e marcou o gol que garantiu a vitória do Alvinegro.

O atacante concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e falou sobre o novo modelo de jogo implementado por Jesualdo Ferreira, no qual um dos centroavantes cai pelas beiradas. Kaio Jorge não esconde que os jogadores de frente sentem dificuldade para se adaptarem a essa movimentação.

“Na verdade, quem joga de centroavante e vai para a ponta de uma hora para a outra acaba sentindo uma diferença, mas só estamos pensando em ajudar. Vínhamos de uma fase turbulenta e só queríamos ajudar para as vitórias aparecerem”, afirmou o jogador.

Apesar do Santos não vencer há três rodadas no Campeonato Paulista, Kaio Jorge acredita que o elenco do Santos está assimilando as ideias de Jesualdo e caminha em direção das vitórias.

“A gente vem fazendo uma campanha razoável. A torcida está querendo muito mais da gente, mas a gente está começando a entender o trabalho dele agora, é recente. Acho que estão todos começando a pegar o que ele está passando para a gente, tenho certeza que as vitórias irão aparecer”, finalizou.

No momento, o Santos é o líder do grupo A do Paulistão, com 12 pontos somados. Depois de enfrentar o Mirassol, neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro, o Peixe terá pela frente o São Paulo, no Morumbi.