Jornal noticia chance de Arana vir para o Santos; presidente nega e Corinthians monitora

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, o Sevilla quer emprestar Guilherme Arana para o futebol brasileiro e o Santos é um destino provável.

O presidente José Carlos Peres, porém, afirma que o clube espanhol não libera o lateral-esquerdo para o Peixe.

“Sem chances. o Sevilla já nos disse que não libera”, afirmou o presidente, à Gazeta Esportiva. No Corinthians, a diretoria de futebol mantém contato com o jogador e assegura não ter indicação de que ele será negociado. Caso haja, acredita ter prioridade em um possível retorno, mas vê o atleta com grandes chances de permanecer na Europa.

O executivo de futebol Renato, que nutre ótima relação com o Sevilla, tentou a contratação de Arana para substituir o lateral-esquerdo. A ideia seria tê-lo por um ano de empréstimo, com divisão dos salários.