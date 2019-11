Jorge desfalca treino do Santos; Sampaoli faz três mudanças no time

Jorge desfalcou o treino do Santos na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O lateral-esquerdo fez apenas a primeira parte da atividade, antes de se queixar de um desconforto no joelho direito. Ele passará por exame de imagem nesta tarde para saber se há lesão.

Na movimentação tática, o técnico Jorge Sampaoli fez três mudanças no time em relação à goleada sobre o Cruzeiro, de acordo com A Tribuna. Sem Gustavo Henrique e Marinho, suspensos, Luan Peres e Derlis González largam na frente por vaga para a partida contra o Fortaleza, quinta-feira, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra novidade foi Diego Pituca improvisado na lateral esquerda, sem Felipe Jonatan.

A formação na manhã desta terça foi: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Diego Pituca; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Derlis González, Soteldo e Eduardo Sasha.

O Peixe ainda treinará na manhã desta quarta antes de viajar para Fortaleza. Sampaoli deve fazer novas observações na equipe.

