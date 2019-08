Jobson e Cueva são “titulares” e Uribe fica fora de jogo-treino do Santos; veja a escalação

Após o decepcionante empate do Santos em 3 a 3 com o Fortaleza no último domingo, na Vila Belmiro, o técnico Jorge Sampaoli fez observações importantes em jogo-treino na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé, totalmente fechado para a imprensa.

O Peixe utilizou os reservas do tropeço na Vila e venceu por 5 a 1 o Grêmio Esportivo Osasco, com gols de Jean Mota (2), Carlos Sánchez, Cueva e Jobson (de cavadinha em pênalti).

Não houve suplentes na atividade – Sampaoli utilizou apenas os relacionados do último fim de semana e quem saiu jogando fez trabalho regenerativo na academia (Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar, Jorge, Alison, Diego Pituca, Evandro, Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha).

Cueva e Jobson, atualmente sem espaço com Sampaoli, foram “titulares”. O peruano não tem ido nem para o banco de reservas devido ao limite de cinco estrangeiros e o Alvinegro tenta vendê-lo. Já o volante chegou em abril e ainda não estreou.

Jean Mota, assim como no segundo tempo diante do Fortaleza, atuou como falso 9. Uribe, não utilizado nos últimos três jogos, ficou fora por causa de problema gastrointestinal.

A escalação de Sampaoli para o jogo-treino teve: Vanderlei, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Sánchez e Cueva; Derlis, Lucas Venuto e Jean Mota.

