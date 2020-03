Jobson diz que “valeu a pena” escolher o Santos e recusar empréstimos

Jobson foi contratado em 2019 após se destacar pelo Red Bull Brasil no Campeonato Paulista. A expectativa era de se firmar rapidamente no Santos e virar titular sob o comando de Jorge Sampaoli. A realidade foi bem diferente.

Jobson demorou meses a ter chance e foi atuar apenas nos últimos meses da temporada. Durante esse período, o volante foi procurado para sair e disse “não” a Cruzeiro, Botafogo e outros times.

Santista de coração, o jovem de 24 escolheu o Peixe depois de chamar a atenção no Paulistão e viu tudo fazer sentido na última terça-feira, na Argentina, ao fazer o primeiro gol da virada sobre o Defensa y Justicia, na estreia pela Libertadores.

“Estou muito feliz por poder disputar a Libertadores. Sensação é a melhor possível. Fazer meu primeiro gol numa Libertadores é inexplicável. Espero continuar nessa crescente, se Deus quiser vamos brigar por muita coisa neste ano”, disse Jobson.

“Valeu muito a pena (ficar). Estou muito feliz em hoje poder ajudar, espero ter sequência e ritmo de jogo melhor para fazer boas partidas e desempenhar meu melhor papel no Santos. Sempre acreditei no meu potencial, sei do que sou capaz. Vou continuar lutando, sem abaixar a cabeça, pois vou dar muitas alegrias ao torcedor”, completou.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Mirassol, sábado, na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Pela Libertadores, o próximo compromisso será diante do Delfín (EQU), na próxima terça, novamente na Vila – com portões fechados.