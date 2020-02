Jesualdo repete time, mas testa Yuri Alberto no ataque do Santos

O técnico Jesualdo Ferreira esboçou a equipe titular do Santos na tarde desta quinta-feira, no penúltimo treino antes da partida contra o Palmeiras, sábado, no Pacaembu, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O português iniciou o coletivo com a mesma escalação da derrota por 2 a 0 para o Ituano. E o primeiro teste foi a entrada de Yuri Alberto como ponta, na vaga de Arthur Gomes, como adiantou A Tribuna.

Jesualdo deve fazer novas observações nesta sexta – o treinador vive a expectativa de poder contar com Raniel. O atacante foi novamente poupado da atividade por não reunir o melhor da forma física.

Dessa forma, a possível escalação é: Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Yuri Alberto (Raniel), Soteldo e Eduardo Sasha.

