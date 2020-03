Jesualdo pode repetir Santos pela 1ª vez, mas deve escalar Pará

Jesualdo Ferreira não tem novos problemas físicos no elenco e pode repetir a equipe titular do Santos pela primeira vez na temporada contra o Delfín (EQU), terça-feira, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Libertadores da América. O técnico, porém, deve fazer pelo menos uma alteração.

A tendência é de Pará voltar ao 11 inicial pela competição continental depois de Madson estrear na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, no último sábado, pelo Campeonato Paulista.

Jesualdo elogiou Madson, principalmente pela ajuda ao ataque, mas disse ter problemas táticos (e defensivos) a corrigir.

“Vocês conhecem o Madson melhor que eu. Conheço pouco, com todo respeito. Em dois dias de trabalho ele sentiu, decidi que deveria fazer recuperação adequada. Acelerar como pensavam e desejavam poderia ter sido o fim dele. Pensei se hoje (sábado) foi o dia certo, mas algum dia tinha que ser. É lateral diferente do Pará, um com mais experiência, vocês viram, entrou (no segundo tempo) e nada ocorreu, e outro mais jovem, com muita experiência. Profundidade que às vezes é necessária”, disse Jesualdo, em entrevista coletiva.

“Está com ele (Madson), no corpo e na cabeça, a resposta necessária da lesão que teve. Pouco tempo de trabalho para jogar nessa intensidade e taticamente muita coisa para registrar também. Lateral para frente, que vai e vem, para trás é mais difícil. Na frente vai muito bem. É preciso tirar vantagens disso”, completou.

O elenco santista se reapresentou no último domingo com trabalho regenerativo dos titulares e terá um treino técnico/tático para definição do time titular. A tendência é de Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Carlos Sánchez e Diego Pituca; Eduardo Sasha, Soteldo e Yuri Alberto.