Jesualdo estreia coluna, exalta estrutura do Santos e vê “imprensa agressiva”

Jesualdo Ferreira, técnico do Santos, estreou neste domingo uma coluna semanal no jornal “O Jogo”, de Portugal. Ele atuava como comentarista do “Canal 11” antes de assumir o Peixe.

No primeiro texto, Jesualdo abordou três assuntos: a estrutura do clube, a “imprensa agressiva” na apresentação oficial e a ansiedade pela estreia contra o Bragantino, dia 23, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Estrutura

“Verifico realmente que estou numa extraordinária estrutura, onde não me falta nada. Excelentes condições de trabalho, boas pessoas, bons profissionais em todas as áreas. Eu sei que este texto pode parecer um exagero pelo rol de elogios, mas acreditem que vim encontrar exatamente aquilo que imaginava deste clube: uma excelente organização”.

Imprensa

“A imprensa é agressiva, mas é, ao mesmo tempo, muito simpática. Aliás, simpatia e carinho é coisa que encontramos aqui, basta dar uma volta pelas ruas de Santos e somos saudados pelos adeptos (torcedores) deste grande clube, com quem naturalmente contamos para nos ajudar nesta difícil tarefa”.

Ansiedade e Jorge Sampaoli

“Há claro, alguma ansiedade minha e de toda a equipe técnica pela estreia, mas nesta fase o objetivo é aproveitar o bom trabalho que foi feito na última época (temporada), dar os parabéns aos jogadores pelo brilhante segundo lugar alcançado no campeonato, conservar algumas ideias do treinador anterior, Sampaoli, porque eram muito boas. E aos poucos iremos impondo as nossas ideias”.