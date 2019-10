Jean Mota lamenta vaias no Santos: “Não vou correr mais pelo xingamento”

Jean Mota foi a surpresa do Santos na vitória por 2 a 0 sobre o CSA no último domingo, na Vila Belmiro. E o meia acabou como principal “alvo” da torcida.

Jean foi vaiado em vários lances. E não acredita que esse fato o faça melhorar em campo – pelo contrário.

“A gente é profissional, sabemos que vão cobrar. Tem vezes que é para um jogador a mais, assim como eu. Se eu errasse um passe era diferente, era do estádio inteiro. Com outro é normal. É o futebol, tenho que estar concentrado, focado. Eles estão ali para nos apoiar e estão no direito. Tenho que pensar no jogo e em dar meu melhor. Posso mudar minha situação assim, como foi no começo do ano. Eu era vaiado no ano passado e as coisas mudaram. É sempre por meio do trabalho”, disse Jean Mota, em entrevista coletiva.

“Não chega a ser dor, mas é tristeza de que não vai mudar nada. Não vou correr mais pelo xingamento, eu já dou meu melhor. A vaia acaba prejudicando. Tenho que estar mentalmente focado para isso não influenciar. Equivocamos num lance e no outro não tentamos por medo. Acaba fazendo o básico, é falta de confiança muitas vezes. Se errar todo estádio vaia”, completou.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Vasco no próximo sábado, às 17h (de Brasília), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jean Mota pode voltar ao banco de reservas.