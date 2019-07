Jean Mota e garotos da base marcam, e Santos vence jogo-treino no CT

O Santos venceu o EC São Bernardo, da Série A-3 do Campeonato Paulista, por 4 a 1 em jogo-treino realizado na manhã desta segunda-feira, no CT Rei Pelé. Os gols foram marcados por Jean Mota (2), Allanzinho e Kaio Jorge. Gabriel Souza fez para os visitantes.

O Peixe utilizou time alternativo depois de vencer o Botafogo por 1 a 0 no último domingo, no Rio de Janeiro. Jean, substituído no início do segundo tempo, foi um dos “reforços” e marcou de pênalti.

Um dos gols do Santos foi de Jean Mota, de pênalti. Substituído no começo do segundo tempo contra o Botafogo, o meia reforçou o time alternativo de Sampaoli. pic.twitter.com/coopo7I3wc — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) 22 de julho de 2019

O técnico Jorge Sampaoli observou garotos da base como Ivonei e Wesley Santos, que estiveram na derrota da equipe sub-20 por 3 a 1 para o Palmeiras no domingo, em Diadema, pelo Brasileiro da categoria.

Os titulares fizeram regenerativo na academia. O elenco terá folga nesta terça e voltará a trabalhar na quarta. A próxima partida será contra o Avaí, domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

