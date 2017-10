Jean Mota defende Lucas Lima de vaias no Santos: “É jogador de Seleção”

Lucas Lima teve uma noite para esquecer no Pacaembu. Bem marcado, o camisa 10 pouco produziu contra o Vitória, nesta segunda-feira, viu o Santos apenas empatar por 2 a 2, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e ainda virou ‘alvo’ da torcida.

Nos últimos minutos da partida, o meia recebia uma sonora vaia toda vez que tocava na bola. Além da frustração pelo empate com o Leão, os santistas estão insatisfeitos com a provável saída de Lucas Lima em 2018. O meia, que tem propostas do Palmeiras e do futebol chinês, não deve aceitar a renovação contratual com o Peixe.

Para Jean Mota, autor do primeiro gol santista no jogo desta segunda-feira, as vaias ao camisa 10 são injustas.

“Acho estranho. Não tem o que contestar. É jogador de Seleção Brasileira. Talvez ele, assim como todo nós, não tenhamos feito uma boa partida. Mas faz parte, temos que lidar”, disse o santista na saída do gramado.

Com a igualdade, o alvinegro chegou aos 49, não encostou no Corinthians, que segue liderando com 9 pontos de vantagem, e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio.

Na 29ª rodada, os santistas encaram o Sport, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

