Jair Ventura entende que Santos sentiu cansaço por Libertadores

Com dificuldades para criar chances de gol, o Santos ficou no empate por 0 a 0 diante do Botafogo-SP na noite deste domingo, no Estádio Santa Cruz. De acordo com o técnico Jair Ventura, seu time sentiu o cansaço acumulado no recente triunfo sobre o Nacional-URU, pela Copa Libertadores.

Na noite da última quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, o atacante Gabriel foi expulso de maneira infantil logo no primeiro tempo. Ainda assim, o Santos conseguiu ganhar por 3 a 1 do tradicional Nacional pela Libertadores, mesmo em desvantagem numérica.

“Lógico que pesou. Tivemos o jogo da Libertadores com um homem a menos, com desgaste emocional. Contra um time multicampeão da Libertadores, foi uma partida dificílima. Com um a menos, fizemos dois gols. Então, o desgaste é grande”, declarou Jair Ventura.

O Palmeiras, algoz do Novorizontino, foi o único grande que venceu na abertura das quartas de final do Campeonato Paulista, uma vez que o Corinthians perdeu do Bragantino e o São Paulo, do São Caetano. Questionado se considera o empate fora de casa um bom resultado, o técnico santista negou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Para essa camisa que estou vestindo, o único bom resultado é vencer. Aqui, estamos sempre acostumados a vencer. Se você não vence e não perde, não é o pior resultado. Mas o resultado (ideal) seria a vitória. Jogamos para vencer, mas não conseguimos”, declarou, habituado com a pressão em seu cargo.

“Existe cobrança sempre. A cobrança no futebol é diária. Saímos exaltados do último jogo e, no penúltimo, crucificados. No futebol, o céu e o inferno vivem muito perto. A cada jogo, você tem que provar. Mas faz parte. Foi o que escolhi para minha vida e vamos lidando assim. Espero que possa ter mais vitórias do que derrotas”, declarou.

O duelo decisivo entre Santos e Botafogo-SP está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio da Vila Belmiro. Em caso de novo empate, o classificado à semifinal do Campeonato Paulista será conhecido a partir de cobranças de pênaltis.