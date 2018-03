Jair elogia Donizete e busca “resgatar” futebol de Copete no Santos

Depois de mais de dois meses sem nem ser relacionado para uma partida, Leandro Donizete recuperou espaço no elenco do Santos e foi opção no banco de reservas nos dois jogos contra o Botafogo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura explica a decisão.

“Donizete buscou espaço. Veio de uma situação do ano passado, que sabemos como aconteceu, foi buscando, trabalhando, e hoje tem as mesmas condições dos companheiros. Perdemos Yuri e ele é o primeiro volante para substituir o Alison. Ele lutou e brigou por espaço”, explicou o treinador.

E enquanto vê Donizete evoluir nos treinamentos para cavar a permanência no Peixe depois de ser oferecido para Atlético-MG, América-MG e Coritiba, Jair tem o desafio de recuperar Copete. O colombiano, titular no começo da temporada, virou reserva dos reservas.

“Copete não encontra o melhor futebol e os companheiros estão em melhor momento. Trabalho do treinador é resgatar como resgatamos o Donizete. Podemos resgatar o Copete também”, afirmou Jair.

Além da concorrência de Alison e Yuri citada por Jair Ventura, Leandro Donizete briga por espaço com Guilherme Nunes, recém-promovido da base. No caso de Copete, a disputa é maior. Os titulares pelos lados do campo são Eduardo Sasha e Rodrygo e ainda há Arthur Gomes e Diogo Vitor para a função. Bruno Henrique está em fase final de recuperação de contusão na retina do olho direito.