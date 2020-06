Jackson Porozo lamenta proposta recusada pelo Santos em 2019 e sonha com a Europa

Jackson Porozo é protagonista de um caso curioso no Santos. Ele é destaque nas seleções de base e já foi chamado para o time principal do Equador, mas mal treina entre os profissionais do Peixe.

O equatoriano de 19 anos aguarda oportunidades enquanto integra a equipe sub-23 e deseja ser negociado em breve, de preferência para a Europa.

Em 2019, o Alvinegro recusou uma investida do Barcelona de Guayaquil.

"Tive oferta do próprio Equador, mas Santos não quis a saída, viram que iam me usar na equipe. Lamentavelmente não pude sair, sigo aqui. Preciso fazer as coisas bem para no momento certo sair", disse Porozo, ao "La Sota-10".

"É normal o jogador pensar na Europa. É difícil falar, mas gostaria de jogar nos grandes, claro. Barcelona, Real Madrid, Chelsea, várias equipes", completou.

Jackson Porozo tem contrato até 2023. O Santos venceu a concorrência do Palmeiras para tirá-lo do Manta, do Equador, em 2018.