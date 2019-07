Irritado, Sampaoli envia e-mail com reclamações à diretoria do Santos

Irritado, o técnico Jorge Sampaoli enviou um e-mail com reclamações a diretores do Santos nesta terça-feira. Houve também conversas pessoalmente com parte da cúpula do Peixe e um texto direcionado ao presidente José Carlos Peres.

Sampaoli está incomodado com alguns assuntos, como atraso de três meses no direito de imagem, falta de reforços durante a pausa para a Copa América em meio a saída de jogadores, partidas fora da Vila Belmiro e falta do pagamento de premiação por alguns jogos do Campeonato Brasileiro – o famoso “bicho”.

Em contato com a Gazeta Esportiva, o presidente José Carlos Peres diz que não está sabendo sobre o assunto e faz tudo que o técnico pede e está ao seu alcance.

Jorge Sampaoli gostaria de ter trabalhado com novos jogadores durante o recesso para acelerar o entendimento de sua filosofia e não perder tempo no segundo semestre. A única novidade foi Evandro, ainda à procura da forma física ideal, e ainda não houve reposição para Jean Lucas, negociado com o Lyon (FRA). O treinador também pediu um lateral-direito há algumas semanas.

Sampaoli não descarta pedir demissão, mas seu objetivo é cumprir o contrato até dezembro de 2020. O técnico, porém, não está feliz com o trabalho da diretoria e vê quebra de confiança na relação.

