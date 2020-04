Irmã de Jesualdo Ferreira morre em incêndio em Portugal

Irmã do técnico Jesualdo Ferreira, do Santos, Maria Manuela Ferreira faleceu na última segunda-feira, na cidade de Mirandela, em Portugal. Aos 80 anos de idade, ela foi vítima de um incêndio no prédio onde morava.

De acordo com informações divulgadas pela Rádio Terra Quente FM, o corpo de bombeiros chegou quando o local já estava tomado pelas chamas e Maria Manuela estava desacordada na porta de seu apartamento.

A irmã do técnico do Santos chegou a ser conduzida ao hospital com sinais de vida. No entanto, não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após a chegada.

Por meio das redes sociais, o Peixe se solidarizou com Jesualdo, e torcedores também aproveitaram para enviar mensagens de apoio ao treinador: “Desejamos muita força ao técnico Jesualdo Ferreira e família pelo falecimento de sua irmã, Maria Manuela Ferreira, na cidade de Mirandela, em Portugal.⁣ ⁣ A nação santista está com você, professor”.

