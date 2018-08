Indicado por garçom, Noguera “recebeu” mais de R$ 3 milhões do Santos

“Fui para contratar o Benitez, zagueiro canhoto. Cheguei à Argentina e pediram 2 milhões de dólares. Fiquei mais dois dias e fui com o jogador almoçar. No restaurante, entrei e ninguém o conhecia. Dei um tempo, levantei e falei com o garçom. Perguntei se conhecia o jogador. Disse que não. Perguntei quem era bom. Ele falou: “fulano, ciclano e o menino do Banfield, o Noguera”, que inclusive foi indicado pelo procurador do Ricardo Oliveira, o Augusto Castro. Estava brigado com o Banfield e tinha propostas. Eu fui para a Argentina cinco vezes. Em todas eu perguntava para taxista, jornaleiro e todos falavam do Noguera. Vi dois coletivos dele. Achei ele seguro, firme. O futebol argentino é diferente, mais pegado. Achei bom e era muito mais barato que o Benitez”, disse Luiz Taveira, em maio de 2017.

“Na realidade não houve um comunicado direto ao Dorival. Essa é a realidade. Comuniquei ao Dagoberto (dos Santos, gerente de futebol), entendeu? Em uma das reuniões o Conforti (vice-presidente) estava junto. Então, depois de cinco vezes, dois meses indo para a Argentina, optou-se por fazer a contratação do Nogueira. Passaporte europeu, 23 anos, 1,93m, um jogador de boa estatura. E o Oliver Benitez ninguém… aí comecei a perguntar mais do Benitez e ninguém recomendou. Mas todos falavam o nome de um zagueiro do Boca, do Estudiantes e o nome do Noguera. Então, foi assim. Vi dois coletivos e gostei. Indiquei. Disse: “Olha, é mais barato, entendeu, porque é com ele que tem de acertar. E tem passaporte europeu. Acho que pode dar certo”. Mas na realidade não foi um pedido do treinador. Levei até uma bronca por causa disso do treinador. Mas tinha comunicado à diretoria, à presidência e no fim ele está aí. Mas vou me encarregar, vou levá-lo à Europa no meio do ano, nessa janela, se Deus quiser. E o Santos vai conseguir ter lucro com ele”, completou.

Noguera, sem nunca ter tido status de titular no Santos, é reserva também no Estudiantes-ARG. Ele tem 25 anos e atuou 16 vezes pelo Peixe.

CASO NÃO É ISOLADO

Além de Noguera, o Santos pagou caro em luvas para Vecchio, reforço também em 2016, na gestão anterior. O UOL revelou nesta semana o acerto para o valor de R$ 5,3 milhões para a empresa do empresário Luis Augusto Carvalho – R$ 2,1 milhões à vista e três parcelas de R$ 1,06 mi em julho, setembro e novembro. O argentino estava livre no mercado depois de passagem pelo Qatar SC.

Em contato com o site, Vecchio revelou não ter recebido essa quantia. O ex-presidente Modesto Roma não viu problema nos números envolvidos.

“O Vecchio foi colocado pelo Dorival como salvação da pátria na época. Não me lembro exatamente o valor, mas esses R$ 5,3 milhões devem dar 1 milhão de euros. No mercado internacional do futebol é um valor palatável. Mas cada vez que o time perde vem esses assuntos. Chega, vamos administrar. Faz três anos. Você acha que eu sei porque eu dilui ou não ou a forma como foi paga, eu não lembro. Trazer coisas de três anos. Foi feito e foi feito”, disse Modesto, ao UOL.