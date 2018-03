Impressionado com estrutura no México, Peres procura terreno para CT do Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, viajou para o México atrás de amistosos para o período da Copa do Mundo na Rússia e Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX. Outro motivo, não menos importante, é a busca de conhecimento para as categorias de base do Peixe.

Nesta sexta-feira, Peres visitou o Monterrey. O dirigente conheceu o estádio e o Centro de Treinamento do clube mexicano e ficou impressionado. O mandatário conversou com representantes dos Rajados por intercâmbio de atletas e profissionais da base. O CT dos garotos fica ao lado dos profissionais.

O estádio do Monterrey, o BBVA Bancomer, foi inaugurado em 2015 e tem capacidade para 51 mil pessoas em jogos e 70 mil em shows. A construção custou 200 milhões de dólares (R$ 660 milhões) e contou com o aporte da FEMSA, empresa de bebidas proprietária do clube.

O local contém uma rede de lojas e restaurantes e um parque ecológico no seu entorno. A área ambiental foi uma forma de superar a disputa com ecologistas e facilitar um alvará público durante as obras.

Procura por um terreno

Depois de ter uma proposta recusada por um terreno para a base do Santos no bairro Cidade Náutica, em São Vicente, José Carlos Peres busca uma nova área para abrigar os Meninos da Vila.

O Peixe pesquisa locais em toda a Baixada Santista. Há a necessidade de um espaço de 120 mil metros quadrados de área plana para dar a estrutura necessária aos jovens.