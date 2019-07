Dorval diz que ídolos foram proibidos de assistir a jogos nas cativas da Vila; Santos nega

Dorval, um dos ídolos eternos do Santos, disse ter sido proibido de assistir a jogos na cadeiras cativas da Vila Belmiro. O veto se estenderia a Mengálvio, Edu, Pepe e família de Coutinho. O Peixe nega.

O fato ocorreu nesta quinta-feira, na tentativa de retirar ingressos de cortesia para o setor social para o jogo de domingo, contra o Avaí, e a liberação apenas para o Portão 17.

Dorval foi gravado sobre a suposta proibição do Peixe e lamentou a decisão e a possibilidade de tomar chuva aos 84 anos. Ele vê as partidas no mesmo local há 50 anos. O vídeo repercute nas redes sociais (veja abaixo).

O Alvinegro emitiu nota oficial: “O Santos FC esclarece que houve um mal entendido com relação aos ingressos dos Ídolos do clube e que os mesmos permanecem no mesmo local que sempre utilizaram”.

O Santos anunciou nesta quinta-feira o resgate de 70 cadeiras cativas da Vila Belmiro e a possibilidade de reaver mais de 400 por inadimplência. Na nota oficial, porém, o clube não citou qualquer impacto para os ídolos.