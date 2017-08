Herói do Santos, Vanderlei esquece Seleção: “Estou em um grande clube”

Já virou rotina escrever que Vanderlei foi o herói do Santos. Nesta quinta-feira, o camisa 1 foi decisivo mais uma vez, fez diversas defesas importantes e segurou a pressão do Atlético-PR em plena Vila Belmiro, garantindo a classificação do Peixe para as quartas de final da Libertadores.

Antes de ser protagonista do alvinegro de noite, o goleiro viu o técnico Tite deixá-lo de fora da lista de convocados da Seleção Brasileira para a os jogos contra o Equador, no próximo dia 31, em Porto Alegre, e Colômbia, no dia 5 de setembro, fora de casa, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Esquecido pelo comandante da amarelinha, Vanderlei valorizou seu momento no Santos.

“Não tenho o que reclamar de nada (sobre a não convocação). Estou em um grande clube, jogando grandes campeonatos. Tenho consciência de que tenho feito o meu melhor”, disse o camisa 1 após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, na Vila Belmiro.

Com a vaga garantida, o Peixe agora se prepara para encarar o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final da competição continental. O embate acontecerá em setembro.

“A gente precisava dessa classificação. Eles (Atlético-PR) fizeram uma bela partida, mas o importante é passar de fase. O Barcelona é um adversário difícil. Precisamos fazer um bom jogo fora de casa para ficarmos mais tranquilos na Vila”, concluiu Vanderlei.