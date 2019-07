Gustavo Henrique esclarece negociação e diz que renovação está “encaminhada” no Santos

Gustavo Henrique pediu para dar entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, no CT Rei Pelé. O objetivo foi esclarecer a negociação pela renovação do contrato no Santos. O atual vínculo se encerra em 31 de janeiro de 2020 e ele já pode assinar um pré-acordo com qualquer clube.

“Vim aqui para esclarecer, às vezes matérias não condizem com a verdade. A gente conversa há dois meses. Tenho carinho muito grande pelo Santos. Saíram matérias sobre direitos econômicos e 45% do empresário, quem sugeriu foi o presidente de comprar. Podemos renovar com os 45% também. Demora um pouco mais, cada um vê o que é melhor. Procuro ser mais valorizado e conversas estão bem encaminhadas”, disse Gustavo.

“Eu tenho carinho muito grande pelo Santos. Clube que me formou, que me abriu as portas. Fico feliz pelo interesse de outros times, isso mostra nosso bom ano. Surgiram outras coisas, mas meu foco é no Santos. Eu sou profissional, tenho que pensar no que é melhor para a família, mas prioridade sempre será o Santos”, completou.

Em entrevista à TV Gazeta, o presidente José Carlos Peres disse que o zagueiro, um dos capitães, do elenco, pode ser barrado se não renovar.

“Ele é o presidente, sabe o que vai ser bom para o clube. Sou apenas mais um jogador. Eu não me comparo com essa história, clube é enorme. Sou apenas mais um que procura espaço. Vou sempre dar o meu melhor. Meu foco é o Brasileirão”, afirmou.

“Tentamos resolver o mais rápido possível para ter foco 100%. Isso é meio chato, mas a mim não chegou nada. Foram boatos, dizem que foi ele que falou, mas não vi se foi isso mesmo. Ele é o presidente, vai ver o que é melhor para ele. Vou buscar títulos enquanto vestir essa camisa”, concluiu.

O empresário Fernando César possui 45% dos direitos econômicos de Gustavo Henrique. Para renovar e aumentar o salário, o Santos quer ter 100% – hoje tem 55%.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo tem 26 anos e é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com